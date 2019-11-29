Росія готується до захоплення півдня України – експредставник президента у Криму
|14:01 12.12.2019
|Крым
Юрист-міжнародник, експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін вказав ознаку підготовки до наступу російських окупаційних військ на півдні материкової України.
"Наявність залізничного сполучення з Кримом означає, що угруповання у Криму готується для ривка на північ, для захоплення територій, підконтрольних Україні", – сказав він OBOZREVATEL.
На думку дипломата, "окупанти для того і споруджують залізничну гілку Кримського мосту – щоб на півдні України мати не просто плацдарм агресії, а плацдарм агресії, який вони зможуть повністю забезпечувати залізничним транспортом, тобто нарощувати угруповання, постачати озброєння і боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, військову техніку".
За оцінками Бабіна, "небезпека такого сценарію катастрофічна", оскільки "залізничну гілку Кримського мосту споруджували виключно для вирішення військових завдань".
У цьому контексті він назвав ще одне військове завдання, яке агресор вирішує шляхом організації залізничного сполучення з окупованим Кримом. Воно пов'язане з наявністю на півострові ядерної зброї.
"Згідно з російськими військовими алгоритмами, ядерні об'єкти забезпечуються залізничним транспортом. Автотранспортом чи авіацією – у крайньому разі. Їм потрібна залізнична гілка до місця, в якому зберігатимуться боєголовки", – сказав він.
4 грудня Російська Федерація запустила перші тестові поїзди на Кримському мосту. Потяги курсували без пасажирів. Раніше постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що Україна жорстко відреагує на відкриття залізничного руху по Кримському мосту.
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