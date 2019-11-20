Туреччина не відмовиться від російських С-400 через санкції США
|13:45 12.12.2019
|Турция
Туреччина не планує відмовлятися від використання російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 незважаючи на те, що комітет Сенату США схвалив пакет санкцій проти Туреччини.
Про це заявив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин, передає РБК-Україна.
Крім цього у Міністерстві закордонних справ Туреччини засудили плани США про введення санкцій. Як йдеться в заяві МЗС, таке рішення пов'язане зі зривом планів США щодо Сирії.
"Анкарі чудово відомі причини підготовки резолюції, що передбачає введення санкцій у відношенні Туреччини у зв'язку операцією "Джерело світу" і контрактом на постачання ЗРК С-400. Справжня причина розробки документа - розчарування певних кіл, пов'язане з нищівним ударом, який завдала Туреччина за проектом, що готувався тривалий час на півночі Сирії", - повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, 11 грудня комітет Сенату Сполучених Штатів Америки щодо закордонних справ схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією в Сирії і купівлею російських зенітних ракетних комплексів С-400. Далі документ має розглянути Сенат у повному складі.
Раніше глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара може заборонити США використовувати дві ключові авіабази "Інджирлік" і "Куречик" в Туреччині, якщо Вашингтон введе санкції за покупку російських С-400.
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