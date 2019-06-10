Україна допоможе Молдові пережити зиму — Нафтогаз

13:30 12.12.2019   Украина

У Нафтогазі повідомили, що Україна готова до проходження решти опалювального сезону в умовах, якщо Росія припинить транзит свого газу до Європи. Крім цього, Україна допоможе забезпечити газом Молдову.

Про це повідомив голова Нафтогазу Андрій Коболєв, передає День.

«Ми провели модернізацію нашої ГТС, щоб мати технічну можливість прокачувати газ з заходу на схід. Ми активно допомагаємо Молдові забезпечити надходження газу і співпрацюємо з Єврокомісією, Румунією, Польщею, та іншими країнами ЄС, щоб усі були готові і там», — повідомив Коболєв.

Він зазначив, що попри великий ризик втрати транзиту, Нафтогаз забезпечив низькі ціни на газ для українців, запровадивши ринкові механізми.

Зазначимо, що Молдова імпортує газ з Росії в межах контрактів з Газпромом. Однак цей газ постачається до Молдови через газотранспортну систему України. Інших шляхів постачання газу до країни, окрім як через України, немає.

З 1 січня 2020 року транзит російського газу через Україну може припинитися, через те, що тоді закінчується дія контракту між Нафтогазом та Газпромом про транзит. Нового контракту ще не уклали. Без контракту Газпром не зможе постачати газ Молдові і країна може залишитися без газу посеред зими.

11 грудня Молдова та ЄБРР уклали угоду, в межах якої Молдові дадуть 50 мільйонів доларів на купівлю газу у Нафтогазу у разі, якщо зупиниться транзит з Росії.



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