У четвер, 12 грудня, в Києві відбудеться саміт глав урядів держав-членів ГУАМ, повідомила прес-служба Кабмін у.

"12 грудня 2019 в Києві відбудеться саміт глав урядів держав-членів Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ. Тема заходу - державно-приватне партнерство в реалізації ключових проектів ГУАМ зі сприяння торгівлі та транспортуванню", - йдеться в повідомленні на сайті Кабміну в середу, передає День.

Згідно з інформацією, з Грузії прибуде делегація на чолі з прем'єр-міністром Георгієм Гахарією. Делегацію з Молдови представить прем'єр Іон Кіку. Керувати делегатами з Азербайджану буде віце-прем'єр-міністр Алі Ахмедов.

Відкриття саміту почнеться з пленарного засідання ГУАМ, о 14:05, в клубі Кабінету міністрів України на вул.Інститутській, 7.