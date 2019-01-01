12 грудня в Києві відбудеться саміт ГУАМ
|12:39 12.12.2019
|Украина
У четвер, 12 грудня, в Києві відбудеться саміт глав урядів держав-членів ГУАМ, повідомила прес-служба Кабміну.
"12 грудня 2019 в Києві відбудеться саміт глав урядів держав-членів Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ. Тема заходу - державно-приватне партнерство в реалізації ключових проектів ГУАМ зі сприяння торгівлі та транспортуванню", - йдеться в повідомленні на сайті Кабміну в середу, передає День.
Згідно з інформацією, з Грузії прибуде делегація на чолі з прем'єр-міністром Георгієм Гахарією. Делегацію з Молдови представить прем'єр Іон Кіку. Керувати делегатами з Азербайджану буде віце-прем'єр-міністр Алі Ахмедов.
Відкриття саміту почнеться з пленарного засідання ГУАМ, о 14:05, в клубі Кабінету міністрів України на вул.Інститутській, 7.
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