США собираются передать Украине противокорабельные ракеты
|13:15 12.12.2019
|Украина
Конгресс США согласовал оказание военной помощи Украине в 2020-м году в размере 300 миллионов долларов, за которые, в том числе, планируется закупка противокорабельных ракет.
Об этом сообщает The New York Times, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
Предполагается, что за выделенные деньги в следующем году Украина также получит другие образцы летального оружия (в том числе ракеты для поражения наземной техники), нелетальное оборудование для армии, а также продолжил обучение войск.
Противокорабельные ракеты, которые готовы передать США – это, скорее всего, стоящие на вооружении с 1970 "Гарпуны", которые в данный момент стоят на вооружении многих членов НАТО, а также широко распространены в других странах.
Отметим, что разрабатываемая в Украине отечественная противокорабельная ракета "Нептун", которую периодически испытывают в Одесской области – разработана КБ "Луч" на основе советской ракеты Х-35 – главного конкурента "Гарпуна".
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