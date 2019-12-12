США собираются передать Украине противокорабельные ракеты

13:15 12.12.2019   Украина

Конгресс США согласовал оказание военной помощи Украине в 2020-м году в размере 300 миллионов долларов, за которые, в том числе, планируется закупка противокорабельных ракет.

Об этом сообщает The New York Times, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Предполагается, что за выделенные деньги в следующем году Украина также получит другие образцы летального оружия (в том числе ракеты для поражения наземной техники), нелетальное оборудование для армии, а также продолжил обучение войск.

Противокорабельные ракеты, которые готовы передать США – это, скорее всего, стоящие на вооружении с 1970 "Гарпуны", которые в данный момент стоят на вооружении многих членов НАТО, а также широко распространены в других странах.

Отметим, что разрабатываемая в Украине отечественная противокорабельная ракета "Нептун", которую периодически испытывают в Одесской области – разработана КБ "Луч" на основе советской ракеты Х-35 – главного конкурента "Гарпуна".



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