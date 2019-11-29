Оккупанты проводят учения артиллеристов и расчетов БПЛА
|13:01 12.12.2019
|Крым
Артиллерийские подразделения оккупационного флота на войсковых полигонах в оккупированном Крыму проводят учения с применением беспилотников.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
«В ходе учения военнослужащие в составе колонны военной техники совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон, выполнили инженерные работы по оборудованию и маскировке позиций и приступили к проведению тренировок с использованием беспилотных летательных аппаратов», — отметили в отделе.
Личный состав постов наблюдения и разведки при помощи БПЛА проводит обнаружение, наведение на цели и корректировку огня, обеспечивает их взаимодействие с артиллерийскими расчетами.
Перед расчетами поставлена задача обнаружить командные пункты условного противника и передать координаты штабам артиллерийских подразделений.
Учитывая участие БПЛА в учения, артиллерийские расчеты тренировались отражать атаки с воздуха.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.
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