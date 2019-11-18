Біля парламенту Грузії затримали 12 протестувальників
|12:30 12.12.2019
|Грузия
Поліція Грузії затримала 12 осіб під час сьогоднішньої акції протесту біля стін парламенту у Тбілісі.
Про це повідомляє Новини-Грузія, передає Укрінформ.
"12 учасників сьогоднішньої акції протесту біля парламенту Грузії затримали поліцейські", - йдеться в повідомленні.
За даними МВС, демонстрантів затримано на підставі статей "Хуліганство" і "Непокора законним вимогам поліції" Кодексу адміністративних правопорушень Грузії.
Серед затриманих є лідери опозиції та громадські активісти.
Зазначається, що серія затримань почалася біля одного зі входів до парламенту, коли протестувальники перейшли з тротуару на проїжджу частину. Співробітники МВС заявили, що у демонстрантів немає права перекривати дорогу, і спробували відтіснити їх.
Пізніше кілька інцидентів сталося, коли протестувальники намагалися прорватися до будівлі через поліцейські кордони.
Акція триває, а самі протестувальники залишаються біля всіх трьох входів до будівлі парламенту.
На сьогоднішньому засіданні парламент повинен буде затвердити кандидатів у судді Верховного суду.
Лідери об'єднаної опозиції та громадські активісти заявляють, що представлені кандидати в судді Верховного суду некомпетентні, а їхнє призначення лобіює правляча партія «Грузинська мрія».
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