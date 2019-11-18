Поліція Грузії затримала 12 осіб під час сьогоднішньої акції протесту біля стін парламенту у Тбілісі.

Про це повідомляє Новини-Грузія, передає Укрінформ.

"12 учасників сьогоднішньої акції протесту біля парламенту Грузії затримали поліцейські", - йдеться в повідомленні.

За даними МВС, демонстрантів затримано на підставі статей "Хуліганство" і "Непокора законним вимогам поліції" Кодексу адміністративних правопорушень Грузії.

Серед затриманих є лідери опозиції та громадські активісти.

Зазначається, що серія затримань почалася біля одного зі входів до парламенту, коли протестувальники перейшли з тротуару на проїжджу частину. Співробітники МВС заявили, що у демонстрантів немає права перекривати дорогу, і спробували відтіснити їх.

Пізніше кілька інцидентів сталося, коли протестувальники намагалися прорватися до будівлі через поліцейські кордони.

Акція триває, а самі протестувальники залишаються біля всіх трьох входів до будівлі парламенту.

На сьогоднішньому засіданні парламент повинен буде затвердити кандидатів у судді Верховного суду.

Лідери об'єднаної опозиції та громадські активісти заявляють, що представлені кандидати в судді Верховного суду некомпетентні, а їхнє призначення лобіює правляча партія «Грузинська мрія».