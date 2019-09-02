На російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" сталася пожежа, є постраждалі
|11:45 12.12.2019
|Россия
Авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" загорівся під час ремонтних робіт в доці в Мурманську.
Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС. Як повідомили російскому агенству в оперативних службах, постраждали три людини.
"За попередньою інформацією, пожежа відбувається в першому енерговідсіку, з верхньої палуби йде густий чорний дим. Постраждалих троє. Всім їм надається медична допомога", - повідомило джерело ТАСС.
Як розповів співрозмовник агентства, площа горіння зросла з 20 до 120 кв. м.
"Гасіння здійснюється за допомогою пінної атаки, зараз загорілося дизельне паливо", - сказало джерело.
В екстрених службах уточнили, що гасіння ведеться за другим, підвищеним, номером складності. Причини виникнення пожежі встановлюються. Вона могла виникнути через порушення правил безпеки при проведенні ремонтних робіт.
Нагадаємо, минулого року російський авіаносний крейсер “Адмірал Кузнєцов” увійшов до рейтингу найгірших авіаносців і вертольотоносців світу.
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