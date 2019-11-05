У відповідь на оголошення двох співробітників посольства РФ у Берліні персонами нон грата МЗС Росії висилає з країни двох німецьких дипломатів.

Для повідомлення про це посла Німеччини викликали до МЗС РФ, повідомляється на сайті відомства, передає Укрінформ.

«Російська сторона в порядку відповідного заходу прийняла рішення про оголошення «persona non grata» двох співробітників Посольства ФРН у Росії. Їм пропонується залишити територію нашої країни протягом семи діб. Послу ФРН вручено ноту відповідного змісту», - йдеться в повідомленні.

За інформацією російського відомства, посол ФРН Гезе фон Гайр був викликаний до МЗС РФ 12 грудня, де йому «було висловлено рішучий протест» у зв'язку з рішенням Уряду ФРН від 4 грудня про оголошення двох співробітників російського Посольства в Берліні «persona non grata».

Як повідомлялося, 4 грудня Берлін оголосив персонами нон грата двох співробітників посольства РФ у зв'язку з небажанням Росії співпрацювати в розслідуванні вбивства в Берліні колишнього чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. Він був застрелений у серпні 2019 року. Німецька прокуратура вважає, що вбивство скоїли «за дорученням державних органів Російської Федерації», і вказує, що російська сторона не бере участі в розслідуванні. Росія все заперечує.