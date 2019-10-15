Правоохоронці повідомили про підозру експосадовцям ДСК “Чорноморське морське пароплавство” за протиправне заволодіння майном.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

“У середу, 11 грудня, (експосадовцям ДСК "Чорноморське морське пароплавство“ - ред.) було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства) Кримінального кодексу України. Найближчим часом буде вирішуватися питання щодо обрання запобіжного заходу”, - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок протиправних дій підозрюваних інтересам української та в’єтнамської сторін завдано збитків на суму у кілька десятків мільйонів доларів.

“Під час проведення комплексу процесуальних заходів... вдалося встановити, яким чином були виведені активи спільного підприємства "Лотос“ (СП), одним із засновників якого є держкомпанія "Чорноморське морське пароплавство“, та злочинну діяльність посадових осіб, які безпосередньо організували "схему“ з розкрадання коштів”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що, аби приховати свою протизаконну діяльність та уникнути відповідальності, вони розірвали всі контакти з керівництвом ДСК, а в подальшому намагалися приховати документи про фінансово-господарську діяльність СП “Лотос”. Однак, поліцейські встановили місце знаходження посадовців та віднайшли начебто втрачену документацію, а також “чорнові” записи.

"З метою встановлення всіх осіб, причетних до злочину, українські поліцейські плідно співпрацюють із колегами з Республіки В’єтнам у межах міжнародної допомоги“, - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, встановлено схему розкрадання коштів ДСК “Чорноморське морське пароплавство” та шляхи виведення її активів до офшорів.