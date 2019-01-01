Проливні дощі обрушилися на провінцію Анталья в Туреччині, існує загроза повеней, в регіоні оголосили найвищий рівень погодної небезпеки .

Про це повідомляють в середу турецькі ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

Сильні дощі почалися у вівторок, 10 грудня, і, як очікується, йтимуть до вечора четверга, 12 грудня. Опади супроводжуються шквалистим вітром. Особливо складне становище склалося в шести районах провінції, причому найбільш сильні дощі очікуються на популярному у туристів курорті Кемер.

Головне управління метеорології Анталії оголосило "червоний", найвищий рівень погодної небезпеки, що означає, що погодні катаклізми можуть завдати значної шкоди інфраструктурі.

Влада регіону закликала жителів дотримуватися запобіжних заходів і без особливої ​​необхідності не залишати домівки. Обговорюється можливість скасування шкільних занять у четвер.