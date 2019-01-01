У турецькій Анталії оголосили найвищий рівень погодної небезпеки через дощі
|12:45 12.12.2019
|Турция
Проливні дощі обрушилися на провінцію Анталья в Туреччині, існує загроза повеней, в регіоні оголосили найвищий рівень погодної небезпеки.
Про це повідомляють в середу турецькі ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.
Сильні дощі почалися у вівторок, 10 грудня, і, як очікується, йтимуть до вечора четверга, 12 грудня. Опади супроводжуються шквалистим вітром. Особливо складне становище склалося в шести районах провінції, причому найбільш сильні дощі очікуються на популярному у туристів курорті Кемер.
Головне управління метеорології Анталії оголосило "червоний", найвищий рівень погодної небезпеки, що означає, що погодні катаклізми можуть завдати значної шкоди інфраструктурі.
Влада регіону закликала жителів дотримуватися запобіжних заходів і без особливої необхідності не залишати домівки. Обговорюється можливість скасування шкільних занять у четвер.
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