Офис прокурора Международного уголовного суда 5 декабря опубликовал отчет о предварительном расследовании за 2019 год, которое касается ситуации в оккупированном Крыму и на Донбассе.

В документе говорится, что на полуострове после начала оккупации в 2014 году были зафиксированы такие преступления, как убийства, пытки, посягательства на личное достоинство, незаконное заключение, похищения, принуждения к службе в вооруженных силах враждебного государства, лишение права на справедливый суд и другие.

Координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник объясняет в эфире радио «Крым.Реалии», чем важен этот отчет.

– Важна сама позиция, которая остается неизменной в отношении Крыма: это оккупация, международный конфликт. Что касается преступлений, перечень в целом соответствует всем предыдущим отчетам от начала предварительного расследования, но расширился принудительным перемещением и службой в армии. Это для нас очень важно, потому что мы как раз подавали коммуникацию в офис прокурора о призыве украинцев в российские вооруженные силы. Но самое главное, что в отчете говорится о готовности завершить предварительное расследование. В ближайшем будущем, в следующем году мы сможем получить ответ, будет ли открыто расследование по ситуации в Украине. Это ключевое событие, которого ждут правозащитники и юристы.

Ольга Скрипник выражает надежду на то, что Международный уголовный суд в дальнейшем внимательно рассмотрит убийства активистов в Крыму после начала аннексии Крыма и военного конфликта в ОРДЛО, а также убийства украинских военных российскими военнослужащими весной 2014 года.