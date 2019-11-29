Кількість жертв пожежі в Одеському коледжі економіки зросла до 16 осіб .

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає ВВС.

Усього під завалами будівлі рятувальники знайшли 14 тіл, дев'ятеро з них досі не ідентифіковані. Ще двоє постраждалих померли в лікарні.

За повідомленням відомства, всього внаслідок пожежі постраждало 30 осіб, восьмеро людей залишається в лікарні.

Наслідки пожежі ліквідовують 222 рятувальники та 37 одиниць техніки, додали йдеться у повідомленні.

Одеса у вогні: чому місто охоплюють смертельні пожежі

Напередодні Київський районний суд Одеси відпустив директорку Одеського коледжу економіки та права Любов Кочергу під домашній арешт.

Поліція розглядає дві версії пожежі — аварійна робота електрообладнання та навмисний підпал.

Що трапилося?

Пожежа спалахнула 4 грудня на третьому поверсі старого будинку - у "державній частині", яку використовує Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Поширенню вогню сприяло те, що частина внутрішніх перегородок у будинку - з легкозаймистого очерету.

Сам будинок побудували 1914 року, знаходиться він у власності держави та міста.

Частину будинку займали приватні компанії та державні установи: Інститут морської біології НАН України, Одеський відділ Інституту археології НАНУ, кілька підрозділів Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського, регіональна профспілка Національної академії наук, держпідприємство "Одесбджолопром".

Під час пожежі майже всі перекриття обвалилися.