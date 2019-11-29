Пожежа в одеському коледжі: кількість загиблих зросла до 16
|11:15 12.12.2019
|Украина
Кількість жертв пожежі в Одеському коледжі економіки зросла до 16 осіб.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає ВВС.
Усього під завалами будівлі рятувальники знайшли 14 тіл, дев'ятеро з них досі не ідентифіковані. Ще двоє постраждалих померли в лікарні.
За повідомленням відомства, всього внаслідок пожежі постраждало 30 осіб, восьмеро людей залишається в лікарні.
Наслідки пожежі ліквідовують 222 рятувальники та 37 одиниць техніки, додали йдеться у повідомленні.
Одеса у вогні: чому місто охоплюють смертельні пожежі
Напередодні Київський районний суд Одеси відпустив директорку Одеського коледжу економіки та права Любов Кочергу під домашній арешт.
Поліція розглядає дві версії пожежі — аварійна робота електрообладнання та навмисний підпал.
Що трапилося?
Пожежа спалахнула 4 грудня на третьому поверсі старого будинку - у "державній частині", яку використовує Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Поширенню вогню сприяло те, що частина внутрішніх перегородок у будинку - з легкозаймистого очерету.
Сам будинок побудували 1914 року, знаходиться він у власності держави та міста.
Частину будинку займали приватні компанії та державні установи: Інститут морської біології НАН України, Одеський відділ Інституту археології НАНУ, кілька підрозділів Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського, регіональна профспілка Національної академії наук, держпідприємство "Одесбджолопром".
Під час пожежі майже всі перекриття обвалилися.
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