В четверг, 12 декабря, в аэропорту Бухареста в Румынии пограничники 3,5 часа удерживали главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова без объяснения причин. Чубаров связывает ситуацию с деятельностью российских спецслужб на территории других стран.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа сообщил на своей странице в Facebook, передает ATR.

«Сегодня при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у меня паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали меня в трансферной зоне аэропорта. И это при том, что одной из целью моего и моих коллег визита в Румынию являются запланированные на сегодня встречи с государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря», — написал он.

Чубаров отметил, что в ситуацию немедленно вмешался посол Украины в Румынии Александр Баньков.

«Немедленное вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Баньков и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3,5 часа ожидания разрешить ситуацию, и около 7:00 утра я уже был в отеле, чтобы в 9:30 начать выполнять программу пребывания», — сообщил он.

Чубаров отметил, что связывает произошедшее с деятельностью спецслужб Российской Федерации на территории других стран.

«С момента временной оккупации Крыма Российской Федерацией я и мои коллеги совершенно исключили из своих поездок страны Центральной Азии, а также Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. На территориях этих стран российские спецслужбы имеют де-факто право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства. Но не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии», — заявил Чубаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией посольство Украины в Румынии обратится в компетентные органы для разъяснений.

«Понятно, что то, что случилось, будет предметом обращения посольства Украины в Румынии в компетентные органы Румынии с целью получить четкие объяснения причин моего задержания», — подытожил он.

Напомним, ранее Чубаров сообщил, что ФСБ России запретила крымским татарам во вторник, 10 декабря, провести в Симферополе мероприятие, посвященное Дню прав человека.