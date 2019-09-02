У Краснодарському краї РФ розбився військовий вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець". Загинули двоє силовиків.

Загиблі були офіцерами 55-го окремого полку армійської авіації 4-ї червонопрапорної армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони РФ, повідомляють російські ЗМІ, передає Gazeta.ua.

На борту гелікоптера перебували заступник командира полку підполковник Олексій Склянкін і командир ескадрильї майор Руслан Кушніренко.

За даними спільноти InformNapalm, вертольоти Ка-28 55-го полку атакували українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці й акваторії Чорного моря восени минулого року.

Уламки "Нічного мисливця" виявили біля станиці Платніровська неподалік від аеродрому "Корєновськ".

Гелікоптер виконував плановий навчально-тренувальний політ у нічний час і в складних метеоумовах. Причиною катастрофи міг стати туман.