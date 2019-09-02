У Росії загинули офіцери полку, який атакував українські кораблі
|08:21 12.12.2019
|Россия
У Краснодарському краї РФ розбився військовий вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець". Загинули двоє силовиків.
Загиблі були офіцерами 55-го окремого полку армійської авіації 4-ї червонопрапорної армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони РФ, повідомляють російські ЗМІ, передає Gazeta.ua.
На борту гелікоптера перебували заступник командира полку підполковник Олексій Склянкін і командир ескадрильї майор Руслан Кушніренко.
За даними спільноти InformNapalm, вертольоти Ка-28 55-го полку атакували українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці й акваторії Чорного моря восени минулого року.
Уламки "Нічного мисливця" виявили біля станиці Платніровська неподалік від аеродрому "Корєновськ".
Гелікоптер виконував плановий навчально-тренувальний політ у нічний час і в складних метеоумовах. Причиною катастрофи міг стати туман.
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