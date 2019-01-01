ЄБРР виділить Молдові $50 млн на закупівлю газу через Україну

10:45 12.12.2019   Молдова

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть Молдові акредитив у 50 млн дол. на забезпечення альтернативних закупівель природного газу протягом місяця в НАК «Нафтогаз України», якщо припиниться транзит російського через Україну.

Відповідні угоди підписали в Кишиневі прем'єрміністр республіки Іон Кіку і керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроні, повідомляє Інтерфакс-Україна

«Цей кредит на 50 млн доларів буде використовуватися тільки, якщо доведеться шукати альтернативні шляхи імпорту газу, а у оператора «Молдова-газ» не буде для цього достатньо коштів. Це дуже важливий крок, ми впевнені, що наша співпраця з ЄБРР та іншими зовнішніми партнерами по частині підвищення енергетичної безпеки має особливу значущість і продовжиться», - підкреслив Кіку.

Як наголошується в пресрелізі ЄБРР, у разі використання акредитива «Нафтогаз» закупить на відкритих тендерах у постачальників з ЄС до 0,4 млрд куб. м газу, який буде поставлений молдавському державному енергоімпортеру «Енергоком» і розподілено споживачам в Молдові національною газорозподільною компанією «Молдова-газ».

В рамках угоди з банком Молдова зобов'язується провести реформи газового сектора, такі як розробка вторинного законодавства для лібералізації ринку газу і диверсифікації джерел його постачання, а також імплементувати план дій щодо поліпшення корпоративного управління в «Енергокомі».

Ще в кінці вересня колишній уряд Молдови обговорював питання про створення запасів газу в сховищах в Україні. Президент Ігор Додон тоді заявив, що між «Газпромом» і «Молдова-газ» вже укладені попередні домовленості про постачання газу в республіку. Додон також заявив, що не слід закуповувати газ і закладати його в сховища, оскільки «це неефективно і потрібно брати кредити».

Проте минулого тижня після обговорення ситуації на засіданні Вищої ради безпеки уряд прийняв постанову про початок переговорів з ЄБРР про надання кредиту на 90 млн дол. з метою закупівлі газу у разі припинення транзиту російського газу через Україну. 



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