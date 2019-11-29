Святошинський райсуд Києва заочно засудив колишню депутатку Верховної Ради Криму Світлану Савченко до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді.



Про це повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим з посиланням на рішення суду від 10 грудня, передає Главком.



«За вчинення злочинів проти основ національної безпеки особи повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності і як приклад, депутата Світлану Савченко визнано винною у державній зраді та засуджено до 14 років позбавлення волі. Принциповим обов’язком прокуратури автономії при підтриманні публічного обвинувачення було довести вину та забезпечити невідворотність покарання», - заявив прокурор АР Крим Ігор Поночовний.



Світлана Борисівна Савченко була депутатом Верховної Ради АР Крим VI скликання, українська прокуратура інкримінувала їй ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).



За даними правоохоронців, Савченко брала участь у засіданнях Верховної Ради АР Крим, на яких прийняли постанову «О независимости Крыма», згідно з якою створили нелегітимне державне утворення «Республика Крым», а також постанову «О правоприемстве Республики Крым».



Крім того, Світлана Савченко взяла участь у позачерговому засіданні незаконно створеного органу «Государственный Совет Республики Крым», який ухвалив так звану Конституцию Республики Крым, відповідно до якої АРК стала «невід’ємною частиною території Російської Федерації»



Прокуратура Криму у суді довела вину депутатки у вчиненні дій, спрямованих на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України, а саме надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.