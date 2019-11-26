Кулеба: Євросоюз не має підстав для послаблення санкцій проти Росії

11:01 12.12.2019   Украина

Віцепрем'єрміністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що не бачить жодних реальних підстав для того, щоби Європейська рада на засіданні цього тижня не продовжила санкцій проти Росії.

Про це він заявив у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу під час перебування з візитом у Вашингтоні.

"Я не бачу жодних підстав для послаблення санкцій Європейського Союзу проти Росії", - підкреслив український урядовець. 

Він додав, що, за його інформацією, на саміті ЄС цього тижня "очікується продовження економічних обмежень проти РФ. При цьому, український віцепрем'єр аргументував, що "Нормандська зустріч" була успішною для України, але водночас вона не призвела до реального врегулювання". Тобто, за його словами, останні переговори з Путіним не скасували тих причин, які призвели до запровадження рестрикцій проти Росії.

"Ми розуміємо, що в Європейському Союзі є країни, які хочуть послабити санкційний тиск (на Росію – ред.), але наразі вони не мають жодних козирів на руках для того, щоби це зробити", - підкреслив Кулеба.

Як повідомлялося раніше, віцепрем'єрміністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба перебуває з візитом у США, де має ряд зустрічей у Конгресі й адміністрації Сполучених Штатів.



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