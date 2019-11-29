Кулеба: Росія боїться вести переговори щодо Криму

08:01 12.12.2019   Крым

Питання деокупації й повернення Криму залишається в пріоритеті для України у переговорах на міжнародному рівні, в той час як Росія "боїться як вогню" обговорень цього питання.

Про це, у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу під час візиту до Вашингтона, розповів віцепрем'єрміністр України Дмитро Кулеба.

"Безумовно, Росія боїться цих розмов як вогню, усіляко їх уникає, але ми ніколи не те що не випустимо питання Криму з порядку денного, ми ніколи не випустимо його з переліку пріоритетних питань під час наших міжнародних контактів", - підкреслив український урядовець.

При цьому він уточнив, що українська сторона засновує свою позицію на ряді ключових тез в питанні Кримського півострова.

"Насамперед, Крим є українським, і ніхто з цивілізованих країн не визнає його приналежності до Російської Федерації. Але цього замало, не можна зупинятися на констатації факту, потрібно працювати над тим, щоби виробляти конкретні механізми", - зазначив віцепрем'єрміністр.

За його словами, по-перше, йдеться про механізм захисту прав людини на півострові. По-друге, необхідно добитися від РФ зобов'язання як держави-окупанта щодо окупованої території. Й, по-третє, потрібно розробляти шляхи деокупації півострова, зазначив Димтро Кулеба.

Як повідомлялося раніше, віцепрем'єрміністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції перебуває з візитом у США, де має ряд зустрічей у Конгресі й адміністрації Сполучених Штатів.



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