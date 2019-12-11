Військовий комітет НАТО проведе засідання в Києві у березні 2020 року

09:30 12.12.2019   Украина

Військовий комітет НАТО у березні наступного року проведе виїзне засідання на базі Національної академії сухопутних військ України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук.

"Отримав інформацію від Місії України при НАТО про те, що наприкінці березня наступного, 2020 року на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та підпорядкованих військових частин відбудеться виїзне засідання Військового комітету НАТО", - написав Ткачук на своїй сторінці у Facebook.

"Для нас це особлива честь й, водночас, величезна відповідальність. Колектив академії приступив до підготовки цього надважливого заходу міжнародного співробітництва України та її Збройних Сил, щоб достойно представити нашу державу", - додав він.

Членами Військового комітету є начальники генеральних штабів (головнокомандувачі) збройних сил країн-членів НАТО, які збираються не рідше ніж тричі на рік.

Військовий комітет також проводить засідання з особливими партнерами (Україна, Грузія). У 2019 році відбулося два засідання комітету у форматі з Україною.



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