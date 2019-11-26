Президент США Дональд Трамп заявив про свою готовність негайно підписати закон про Державний оборонний бюджет (NDAA) на 2020 рік після того, як за нього проголосує Конгрес.

Таку заяву американський лідер зробив у Twitter, повідомляє УНІАН.

Відповідне повідомлення з’явилось і в Twitter Білого дому.

"Ого! Всі наші пріоритети враховано у остаточному варіанті NDAA: збільшення зарплати для наших військових, відбудова збройних сил, оплачувана відпустка по догляду за дітьми, безпека кордонів та Космічні сили! Конгресе, не треба більше зволікати! Я підпишу цей історичний законодавчий акт негайно!" – написав президент у соцмережі.

В свою чергу, «Голос Америки» повідомляє, що законопроект про бюджет передбачає, серед іншого, надання 300 мільйонів доларів на фінансування Ініціативи з безпеки України. Ініціатива включає летальну оборонну допомогу а також розбудову спроможностей берегової охорони. Зокрема – берегові крилаті ракети та протикорабельні ракети.

У проекті передбачені обов'язкові санкції проти компаній, що беруть участь в газпромівський енергетичному проекті "Північний потік 2", а також в проекті "Турецький потік".



