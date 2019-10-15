Комітет Сенату США схвалив санкції проти Туреччини
|08:45 12.12.2019
|Турция
Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з іноземних справ схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією Анкари у Сирії.
Про це повідомляє у Twitter Вірменська асамблея США, передає Укрінформ.
"Вірменська Асамблея Америки аплодує Комітету Сенату з закордонних справ за його схвалення голосуванням 18 проти 4 американських санкцій проти Туреччини за військове вторгнення на північний схід Сирії. Наступний крок — затвердження санкцій повним складом сенату", - йдеться у дописі.
Як відомо, більшість членів Палати представників Конгресу США проголосували за пакет санкцій проти Туреччини через агресію у Сирії. Документ підтримали 176 республіканців, і лише 15 однопартійців Трампа виступили проти. Тепер документ має пройти процедуру затвердження у Сенаті. Якщо підтримка Сенатом законодавчої ініціативи перевищить дві третини голосів, як це відбулося у Палаті представників, президент не зможе накласти вето на проголосований проєкт закону.
Ще на цю тему:
Туреччина і США можуть спільно викорінити загрозу ІД в Сирії
Ердоган повернув Трампу листи та вимагав видачі Гюлена
ЗМІ: Трамп запропонував Ердогану обхід санкцій за купівлю С-400 у РФ
Президенти Туреччини та США проведуть переговори в Білому домі
У Трампа попередили Ердогана про санкції за купівлю С-400 у РФ
Американські конгресмени затвердили нові санкції проти Туреччини
Трамп оголосив про зняття санкцій з Туреччини
США відмовилися від обміну развідінформацією з Туреччиною
У США обговорюють вивезення ядерної зброї з Туреччини
Трамп запровадив санкції проти Туреччини за наступ у Сирії