Комітет Сенату США схвалив санкції проти Туреччини

08:45 12.12.2019   Турция

Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з іноземних справ схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією Анкари у Сирії.

Про це повідомляє у Twitter Вірменська асамблея США, передає Укрінформ.

"Вірменська Асамблея Америки аплодує Комітету Сенату з закордонних справ за його схвалення голосуванням 18 проти 4 американських санкцій проти Туреччини за військове вторгнення на північний схід Сирії. Наступний крок — затвердження санкцій повним складом сенату", - йдеться у дописі.

Як відомо, більшість членів Палати представників Конгресу США проголосували за пакет санкцій проти Туреччини через агресію у Сирії. Документ підтримали 176 республіканців, і лише 15 однопартійців Трампа виступили проти. Тепер документ має пройти процедуру затвердження у Сенаті. Якщо підтримка Сенатом законодавчої ініціативи перевищить дві третини голосів, як це відбулося у Палаті представників, президент не зможе накласти вето на проголосований проєкт закону.



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