Центральна виборча комісія не має жодного впливу на адміністрування та формування політики відображення картографічної інформації OpenStreetMap.

Про це повідомив керівник Державного реєстру виборців Олександр Стельмах у Facebook, передає Укрінформ.

“Через правило "map what's on the ground" (додавайте на мапу те, що є насправді), встановлене радою редакторів проєкту OpenStreetMap, Кримський півострів, анексований Росією, відображається як спірна територія. Центральна виборча комісія не має жодного впливу на адміністрування та формування політики відображення картографічної інформації OpenStreetMap. З огляду на зазначене, в якості первинного шару для відображення геопросторових даних, замість проєкту OpenStreetMap наразі використовується електронний сервіс GoogleMaps”, - зазначив Стельмах.

Він додав, що некомерційна версія GoogleMaps має певні обмеження в кількості відображень карт на кожному ресурсі (28000 файлів на місяць), що ускладнить використання геопросторової інформації, розміщеної на сайті Державного реєстру виборців (drv.gov.ua).

Як пояснив Олександр Стельмах, з метою інформування виборців про виборчі округи та дільниці на відповідних сторінках сайту відображаються геопросторові дані (території, координати місцезнаходження та адреси виборчих комісій, описи меж тощо).

"В якості шару карт, на який накладаються виборчі геопросторові дані, використовувався некомерційний електронний картографічний інтернет-ресурс - проєкт OpenStreetMap", - додав Стельмах.

Як повідомлялося, раніше у соцмережах була поширена інформація, що на сайті Державного реєстру виборців оприлюднена карта, де Крим позначений російською територією.