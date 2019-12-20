Зерно з окупованого Криму доставлено в турецький порт Ереглі / Фото
|21:20 11.12.2019
|Крым
RANDA здійснює третій поспіль рейс між портами Туреччини та окупованим Кримом – зерно з Севастополя судно під сирійським прапором доставило в Немрут (1), в Севастополь будівельні суміші з Чанаккале (2), зерно з Севастополя в Ерегл (3)і.
Заходом в порт окупованого півострова судном було порушено Циркуляр №635/2017 палати судноплавства торгівельно-промислової палати Туреччини, яким заборонено торгівельне морське сполучення з окупованим Кримом, пише myrotvorets.news.
Завантаження RANDA (IMO: 8414283, MMSI: 468407000, Call Sign: YKSD, Flag: Syria [SY]) в Туреччині та доставку в Севастополь 26.11.2019 було зафіксовано в статті розслідувальської групи SeaKrime:
RANDA: триває торгівельне сполучення між Туреччиною та окупований Кримом
30.11.2019 судно було перешвартовано до іншого причалу стівідорної компанії “Авліта” для завантаження зерном.
Ідентифікацію проведено із застосуванням фото RANDA з порталу МарінТрафік.
За тим, як змінювалась осадка RANDA 1-3 грудня, ми можемо спостерігати як судно завантажувалось біля зернового терміналу Авліти.
AIS порушника RANDA вимкнений.
Судно знаходилось в порту біля зернового терміналу Авліти до 09.12.2019. З 04.12.2019 поруч із RANDA стояло судно PERESVET, про його порушення журналістами групи SeaKrime випущено статтю:
10.12.2019 RANDA з’явилася в AIS, судно знаходиться на якірній стоянці турецького порту Ереглі.
Отже, розслідувальською групою SeaKrime встановлено, що судно RANDA здійснило поспіль 3 рейси між портами Туреччини і закритим портом Севастополь, чим грубо порушується Циркуляр №635/2017 палати судноплавства торгівельно-промислової палати Туреччини, яким заборонено торгівельне морське сполучення з окупованим Кримом:
1 рейс з зерном з Севастополя в турецький порт Немрут;
RANDA: в Севастополь для завантаження зерном знов зайшло судно під сирійським прапором
RANDA&CRYSTAL GALAXY: сирійські порушники вивезли зерно з закритого порту Севастополь
2 рейс будівельні суміші з Чанаккале в Севастополь;
RANDA: триває торгівельне сполучення між Туреччиною та окупований Кримом
3 рейс з зерном з Севастополя в турецький порт Ереглі.
Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства і міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень.
Фото: myrotvorets.news
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