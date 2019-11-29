В России рассказали, кто будет обеспечивать безопасность ж/д части Керченского моста
|21:10 11.12.2019
|Крым
Управление вневедомственной охраны Минтранса РФ займется техническим оснащением средств безопасности железнодорожной части моста через Керченский пролив.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. © Фото: пресс-служба информационного центра "Крымский мост", пишет РИА Новости.
В документе сказано, что "Управление вневедомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации назначается единственным исполнителем осуществляемых в 2019-2020 годах закупок работ по проектированию технических средств обеспечения транспортной безопасности и оснащению ими железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив и железнодорожного подхода к нему со стороны Керченского полуострова". В распоряжении также указано, что управление вневедомственной охраны Минтранса РФ может привлекать субподрядчиков к этой работе при условии выполнения самостоятельно не менее 8% обязательств по госконтракту.
Первые поезда по железнодорожной части моста пойдут с материковой части России пойдут на анексированный полуостров 23 и 24 декабря, из Крыма - 25 и 26 декабря. Пока перевозчиком "разработаны" только два маршрута: Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.
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