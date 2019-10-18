«Нибулон» готовит к спуску судно В1500 / Фото
|21:00 11.12.2019
|Украина
На николаевской верфи «Нибулон» завершается постройка первого несамоходного судна-площадки пр.В1500.
В работе – еще две таких баржи, пишет Судостроение и судоремонт.
Корпус первого В1500 (зак. №10035) уже полностью сформирован и проверен на герметичность. Идет нанесение покрытий, специалисты предприятия монтируют палубные механизмы.
Секции второго В1500 (зак. №10036) уже находятся на стапельной площадке. В сборно-секционном цехе «Нибулона» заканчивают делать последние элементы новостроя.
Третье несамоходное судно-площадка пр.В1500 (зак. №10037) – в стадии порезки и гибки металла для изготовления деталей корпуса.
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