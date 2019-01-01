Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
|20:45 11.12.2019
|Азербайджан
С начала 2019 года пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана составил 5,15 млн пассажиров.
Из них 4,39 млн. пассажиров было обслужено в Международном аэропорту Гейдар Алиев, что больше показателя прошлого года на 6%, пишет Minval.az со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
597 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Нахчывана и 140 тысяч пассажиров воспользовались услугами третьего по загруженности аэропорта страны в Гяндже.
За 11 месяцев Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» перевёз 1,86 млн пассажиров, а лоукостер Buta Airways – 552 тысячи.
Пассажиропоток на международных рейсах в столичном аэропорту составил 3,8 млн человек.
В десятку лидеров по пассажиропотоку, помимо национальных авиакомпаний, вошли Turkish Airlines (Турция, 456 тыс пассажиров), FlyDubai (ОАЭ, 219 тыс), Аэрофлот (Россия, 180 тыс), AirArabia (ОАЭ, 155 тыс), МАУ (Украина, 116 тыс), Qatar Airways (Катар, 97 тыс), Lufthansa (Германия, 63 тыс) и SCAT (Казахстан, 57 тыс).
В ноябре 2019 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществили полеты 30 пассажирских авиакомпании, которые выполнили рейсы по более 60 различным направлениям.
Отметим, что из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул.
Также национальный авиаперевозчик AZAL в рамках зимнего расписания выполняет регулярные прямые рейсы из Ленкорани в Москву и обратно.
Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.
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