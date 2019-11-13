Оккупанты завезли в Севастополь бракованные автобусы на сотни миллионов / Фото

20:30 11.12.2019   Севастополь

Бракованные пассажирские автобусы были поставлены в оккупированный Россией Севастополь по договору, заключённому госучреждением «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и Государственной транспортной лизинговой компанией. 

Об этом ForPost сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Ранее замгубернатора Севастополя Денис Солодовников сообщил, что из использования госпредприятием «Севэлектроавтотранс» выведена большая часть автобусов Marcopolo Bravis, которые были поставлены в город предприятием «КамАЗ». Это произошло, уточнил чиновник, «в связи с дефектом конструкции». Администрацией Севастополя «ведётся претензионная работа по этому поводу», добавил "вице-губернатор".

Дептранспорта в ответ на запрос ForPost рассказал, что 90 автобусов марки «КамАЗ Marcopolo Bravis», работающих на газомоторном топливе, были привезены в город в 2016 году (при губернаторе Дмитрие Овсянникове — ForPost.).

Автобусы покупались по «Программе некоммерческого лизинга городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном топливе, а также наземного электрического транспорта на территории Крымского федерального округа» в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 декабря 2014 года №2788-р. Поставка осуществлялась по договору лизинга, подписанному (при губернаторе Сергее Меняйло) Государственной транспортной лизинговой компанией и государственным казённым учреждением «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (срок действия — 31 марта 2021 года). Добавим, что общая стоимость этих автобусов — 40 пригородных малого класса и 50 городских малого класса — 650,2 миллиона рублей, то есть в среднем 7,22 миллиона рублей за один автобус.

Из 90 автобусов с конструктивными дефектами оказались 64 автобуса.

Ведомство оставило без ответов вопросы о том: какие дефекты выявлены у пассажирских автобусов, когда и кем они были обнаружены; какая претензионная работа ведётся правительством Севастополя; какой ущерб нанесён, кем и как он будет возмещаться; переданы ли материалы, связанные с выявлением дефектов, в правоохранительные органы и принимались ли ими процессуальные решения.


Автобус марки «КамАЗ Marcopolo Bravis». Фото sevtrol.ru



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