

В оккупированном Крыму с 10 декабря стартовали командно-штабные учения так называемых органов управления и сил «мчс».

Сотрудники МЧС России в оккупированном Крыму в течение трёх суток отработают взаимодействие при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба оккупационного ведомства, пишет flot2017.

Спасатели и органы управления в ходе учений будут выстраивать алгоритм действий при сезонных крымских ЧС: ледяной дождь, гололедица на трассах федерального значения.

На первом этапе учения спасатели проработают порядок приведения в различные степени готовности, сбор личного состава и проверку состояния техники. Далее пройдут этап организации работ и этап ликвидации условных чрезвычайных ситуаций.

«В Главном управлении МЧС России по Республике Крым создан оперативный штаб, который осуществляет общую координацию комплексной тренировки, а также организована работа оперативных групп на месте чрезвычайной ситуации», — уточнили в пресс-службе так называемого "МЧС" Крыма.