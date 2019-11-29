Оккупанты проводят в Крыму командно-штабные учения МЧС
|20:15 11.12.2019
|Крым
В оккупированном Крыму с 10 декабря стартовали командно-штабные учения так называемых органов управления и сил «мчс».
Сотрудники МЧС России в оккупированном Крыму в течение трёх суток отработают взаимодействие при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба оккупационного ведомства, пишет flot2017.
Спасатели и органы управления в ходе учений будут выстраивать алгоритм действий при сезонных крымских ЧС: ледяной дождь, гололедица на трассах федерального значения.
На первом этапе учения спасатели проработают порядок приведения в различные степени готовности, сбор личного состава и проверку состояния техники. Далее пройдут этап организации работ и этап ликвидации условных чрезвычайных ситуаций.
«В Главном управлении МЧС России по Республике Крым создан оперативный штаб, который осуществляет общую координацию комплексной тренировки, а также организована работа оперативных групп на месте чрезвычайной ситуации», — уточнили в пресс-службе так называемого "МЧС" Крыма.
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