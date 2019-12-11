Объем перевозок флотом ЧАО "УДП" (Украинское дунайское пароходство) в ноябре 2019 года составил 184,6 тыс тонн.

В том числе 22,4 тыс тонн перевезено морским флотом и 162,2 тыс тонн – речным, сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании.

Всего за отчетный период компанией было перевезено 88,2 тыс тонн экспортных грузов, 3 тыс тонн - импортных; между иностранными портами – 93,4 тыс тонн.

Объем грузоперевозок за одиннадцать месяцев 2019 года оказался на 4,4% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Напомним, в ноябре УДП получило нового руководителя. Исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" назначен Алексей Хомяков.