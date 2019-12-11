Впервые в Николаевском порту "Аскет Шиппинг" перевалил почти 190 тыс тонн грузов за месяц, а также расширил географию поставок.

Портовый оператор "Аскет Шиппинг" в Николаеве установил собственный рекорд перевалки за все время работы, перегрузив за ноябрь 186 тысяч тонн.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию "Аскет Шиппинг".

"На рост грузооборота повлияли несколько факторов: хороший урожай и динамика продаж наших клиентов в ноябре, - прокомментировал директор филиала Кирилл Паливода. - Мы приняли на склад почти двойной оборот, 160 тысяч тонн пшеницы. Грузы в этот период - пшеница и подсолнечный шрот. География основных объемов экспортных отгрузок в ноябре - Израиль, Ливия, Тунис. Появилась новая страна назначения, первый раз отправили теплоход в Индонезию".

Менеджер уточнил, что партии пшеницы "Аскет Шиппинг" в Николаеве накапливает и отгружает через собственный терминал, а подсолнечный шрот - через терминал Ника-Тера. В декабре компания планирует организовать экспортную отгрузку партий подсолнечного шрота назначением в Китай.

Компания "Аскет Шиппинг" 17 ноября преодолела рубеж в 1 млн т собственной перевалки грузов в Бердянском морском порту в 2019 году.

Отмечается, что "Аскет Шиппинг" в составе консорциума ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" претендует на концессию имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт".