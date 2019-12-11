ЄС продовжить економічні санкції проти РФ на пів року – ЗМІ
|19:30 11.12.2019
|Крым
Євросоюз продовжить секторальні санкції проти Росії на ще пів року.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.
"Очікується, що завтра на саміті ЄС буде ухвалене рішення про продовження санкцій проти Росії на 6 місяців", - написав він з посиланням на представника ЄС.
Як повідомлялося, лідери ЄС на саміті в Брюсселі 12 грудня заслухають доповідь щодо ситуації з виконанням Мінських угод.
Традиційно кожні пів року канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон доповідають лідерам ЄС про перебіг виконання Мінських угод, з якими пов'язані економічні санкції проти Росії.
Засідання Європейської ради відбудеться 12-13 грудня.
Востаннє ЄС продовжував економічні санкції проти Росії влітку до 31 січня 2020 року.
Раніше повідомлялось, що представники Європейського Союзу і України напередодні в Брюсселі обговорили наслідки незаконної анексії Криму і Севастополя, а також санкційну політику щодо цього.
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