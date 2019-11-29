Кримській ексдепутатці заочно дали 14 років за держзраду

19:00 11.12.2019   Крым

Святошинський райсуд Києва засудив до 14 років позбавлення волі колишнього депутата Верховної Ради АР Крим VI скликання Світлану Савченко за державну зраду.

Про це 11 грудня повідомляє Прокуратура АРК, пише Укрінформ.

"Учора, 10 грудня 2019 року, заочним вироком Святошинського районного суду міста Києва до 14 років позбавлення волі засуджено колишнього депутата Верховної Ради АР Крим VI скликання Савченко Світлану Борисівну за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив прокурор АРК Ігор Поночовний, за вчинення злочинів проти основ національної безпеки особи повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності, і, як приклад, депутата Світлану Савченко визнано винною у державній зраді та засуджено до 14 років позбавлення волі. "Принциповим обов’язком прокуратури автономії при підтриманні публічного обвинувачення було довести вину та забезпечити невідворотність покарання", - додав він.

Як зазначається у повідомленні, в суді Прокуратура АРК довела вину депутата у вчиненні дій, спрямованих на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Вироком суду встановлено, що Савченко брала участь у засіданнях Верховної Ради АР Крим на яких було ухвалено постанову "О независимости Крыма", згідно з якою створено нелегітимне державне утворення "Республика Крым", а також постанову "О правоприемстве Республики Крым". Ці дії надалі призвели до окупації півострова Крим, наголосили в Прокуратурі АРК.

Читайте також: ОПЗЖ у Харкові очолив підозрюваний у держзраді ексдепутат
Крім того, як повідомили в Прокуратурі АРК, Савченко взяла участь у позачерговому засіданні незаконно створеного органу "Государственный совет Республики Крым", чим забезпечила функціонування вказаного незаконно створеного органу, а також голосувала на засіданні, де було ухвалено так звану конституцию Республики Крым, відповідно до якої "Республіка Крим стала невід’ємною частиною території Російської Федерації".

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого 2014 року російські війська розпочали окупацію Криму. На півострові з’явилися вантажівки без номерів, так звані зелені чоловічки – озброєні військові без розпізнавальних знаків. Водночас відбулося створення й озброєння іррегулярних збройних формувань найманців з-поміж місцевих жителів, якими керували офіцери спецслужб і Збройних сил Російської Федерації.

Вже 27 лютого спецпідрозділи ГРУ Росії зайняли приміщення Верховної Ради і Ради міністрів Криму. Тоді ж парламент Криму на вимогу загарбників оголосив про проведення на півострові референдуму про приєднання до Росії. Планувалося, що голосування проведуть 25 травня, однак потім його перенесли на 16 березня.

1 березня 2014 року Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Путіна про дозвіл на застосування ЗС РФ на території України. В свою чергу, РНБО України через агресію Росії ухвалила рішення привести Збройні сили України у повну бойову готовність.

Міжнародні організації визнали анексію півострова незаконною і засудили дії Росії. Західні країни запровадили проти РФ економічні санкції.



Ще на цю тему:

21:10 11.12.2019
В России рассказали, кто будет обеспечивать безопасность ж/д части Керченского моста
20:15 11.12.2019
Оккупанты проводят в Крыму командно-штабные учения МЧС
15:30 11.12.2019
Оккупанты обещают начать поставку в Сирию стрелочных переводов
14:15 11.12.2019
Оккупанты ввелаипропускной режим на автостанции Симферополя / Фото
12:30 11.12.2019
Эффективность программы строительства образовательных объектов в Крыму не превышает 20%
11:15 11.12.2019
МЗС України: Резолюція ООН по Криму важлива для відновлення безпеки і стабільності в Чорному і Азовському морях
08:30 11.12.2019
Помпео обговорив з Лавровим «нормандський саміт» і нагадав, що Крим - Україна
18:30 10.12.2019
В України досі немає інструментів, щоб змінити ситуацію із захистом прав людей у Криму і на Донбасі, - Чубаров
17:30 10.12.2019
Оккупанты запретили провести в Симферополе мероприятие ко Дню прав человека — Чубаров
17:01 10.12.2019
Паризький саміт залишив кримських татар поза обміну утримуваними особами - Чубаров
16:15 10.12.2019
Глава ФСБ РФ заявив, що існує "загроза дестабілізації українськими радикалами ситуації в Криму"
15:15 10.12.2019
МЗС України: резолюція ООН є важливою частиною з деокупації територій
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:30 11.12.2019
Прокуратура Болгарии: В день резонансного отравления Гебрева у его офиса были ГРУшники
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
Всі новини країни
Греция Греция
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:15 11.12.2019
В Грузии построят завод для производства корабельного топлива
12:15 11.12.2019
Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение о строительстве дороги к РФ
08:45 11.12.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии отрабатывают скоростную стрельбу из танков
21:00 09.12.2019
Власти Грузии выступили против открытия Центра русского языка в Тбилиси
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
16:45 10.12.2019
Молдова готує підписання контракту з "Газпромом" після узгодження поставок в обхід України
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 11.12.2019
ЮВО: Армейская авиация отработала уход от средств ПВО условного противника
15:45 11.12.2019
ЮВО готов принять на вооружение новейшую систему ПВО С-500
15:15 11.12.2019
В ракетные войска России поступают новые образцы вооружения и военной техники
14:45 11.12.2019
Ракетные войска России за год осуществили пять учебных пусков стратегических ракет
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
17:00 11.12.2019
Президент Турции заявил о присутствии российской ЧВК «Вагнер» в Ливии
10:15 11.12.2019
Турция готова отправить армию в Ливию для борьбы с пророссийскими силами
18:45 10.12.2019
Ердоган розкритикував Нобелівську академію: нагороджує за порушення прав людини
10:45 10.12.2019
Співпраця Туреччини з РФ і США не призвела до належних результатів, - Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 11.12.2019
Зерно з окупованого Криму доставлено в турецький порт Ереглі / Фото
21:10 11.12.2019
В России рассказали, кто будет обеспечивать безопасность ж/д части Керченского моста
21:00 11.12.2019
«Нибулон» готовит к спуску судно В1500 / Фото
20:30 11.12.2019
Оккупанты завезли в Севастополь бракованные автобусы на сотни миллионов / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд