Святошинський райсуд Києва засудив до 14 років позбавлення волі колишнього депутата Верховної Ради АР Крим VI скликання Світлану Савченко за державну зраду.

Про це 11 грудня повідомляє Прокуратура АРК, пише Укрінформ.

"Учора, 10 грудня 2019 року, заочним вироком Святошинського районного суду міста Києва до 14 років позбавлення волі засуджено колишнього депутата Верховної Ради АР Крим VI скликання Савченко Світлану Борисівну за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив прокурор АРК Ігор Поночовний, за вчинення злочинів проти основ національної безпеки особи повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності, і, як приклад, депутата Світлану Савченко визнано винною у державній зраді та засуджено до 14 років позбавлення волі. "Принциповим обов’язком прокуратури автономії при підтриманні публічного обвинувачення було довести вину та забезпечити невідворотність покарання", - додав він.

Як зазначається у повідомленні, в суді Прокуратура АРК довела вину депутата у вчиненні дій, спрямованих на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Вироком суду встановлено, що Савченко брала участь у засіданнях Верховної Ради АР Крим на яких було ухвалено постанову "О независимости Крыма", згідно з якою створено нелегітимне державне утворення "Республика Крым", а також постанову "О правоприемстве Республики Крым". Ці дії надалі призвели до окупації півострова Крим, наголосили в Прокуратурі АРК.

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Крім того, як повідомили в Прокуратурі АРК, Савченко взяла участь у позачерговому засіданні незаконно створеного органу "Государственный совет Республики Крым", чим забезпечила функціонування вказаного незаконно створеного органу, а також голосувала на засіданні, де було ухвалено так звану конституцию Республики Крым, відповідно до якої "Республіка Крим стала невід’ємною частиною території Російської Федерації".

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого 2014 року російські війська розпочали окупацію Криму. На півострові з’явилися вантажівки без номерів, так звані зелені чоловічки – озброєні військові без розпізнавальних знаків. Водночас відбулося створення й озброєння іррегулярних збройних формувань найманців з-поміж місцевих жителів, якими керували офіцери спецслужб і Збройних сил Російської Федерації.

Вже 27 лютого спецпідрозділи ГРУ Росії зайняли приміщення Верховної Ради і Ради міністрів Криму. Тоді ж парламент Криму на вимогу загарбників оголосив про проведення на півострові референдуму про приєднання до Росії. Планувалося, що голосування проведуть 25 травня, однак потім його перенесли на 16 березня.

1 березня 2014 року Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Путіна про дозвіл на застосування ЗС РФ на території України. В свою чергу, РНБО України через агресію Росії ухвалила рішення привести Збройні сили України у повну бойову готовність.

Міжнародні організації визнали анексію півострова незаконною і засудили дії Росії. Західні країни запровадили проти РФ економічні санкції.