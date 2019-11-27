Летчики армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) на Кубани в ходе учения отработали уход от средств противовоздушной обороны условного противника.

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых Ми-8АМТШ выполнили полеты на предельно малой высоте с ориентиром на рельеф местности. Пилоты совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО с подавлением радиолокационных средств условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время суток с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и приборов ночного видения.

В маневрах приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 20 вертолетов.