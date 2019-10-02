ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения

18:30 11.12.2019   Армения

За последние годы в подразделения российской военной базы в Абхазии поступило около 150 единиц новейшего вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), в рамках переоснащения войск современными образцами ВВСТ.

В числе новинок – бронеавтомобили «Тигр-М», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, автоматизированные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2», пишет пресс-служба Минобороны России.

В частности, бронированные автомобили «Тигр-М» предназначены для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки подразделений.

Модернизированный «Тигр» имеет 5-й класс баллистической защиты в лобовой проекции и 3-й – в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше – поворотная турель для пулеметов «Корд», «Печенег» или автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя».

На сегодняшний день доля современных образцов военной техники в соединении составляет более 80%. Всю военную и специальную технику доставили с заводов-изготовителей как железнодорожным транспортом, так и своим ходом.

Применение современных вооружения и техники в ходе боевой подготовки позволяет подразделениям эффективнее решать поставленные учебно-боевые задачи.

Так же сообщается, что на полигонах Камхуд и Алагяз российской военной базы в Армении в рамках боевого слаживания мотострелковых отделений начались полевые занятия с прибывшими военнослужащими.

Мотострелки учатся уничтожать цели днем и ночью на максимальной дальности из штатного оружия, вести разведку целей, определять расстояние до них с использованием приборов наблюдения и прицеливания.

В ходе боевого слаживания военнослужащие поэтапно выполняют боевые стрельбы отделений, отрабатывают способы скрытного передвижения на поле боя, оборудуют и маскируют огневые позиции и военную технику, а также учатся применять современные комплексы разведки, управления и связи в незнакомой горно-лесистой местности.

В зимнем учебном периоде военнослужащие в составе отделений, взводов, рот и батальонов, применяя опыт ведения современных вооруженных конфликтов, на практике отработают охват, обход, просачивание, скрытный выход на рубеж перехода в атаку.

В учебных мероприятиях  принимают участие более 600 военнослужащих, задействовано около 150 единиц вооружения и военной техники.



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