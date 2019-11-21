Держстивідор «Чорноморськ» змінив ставки плати за користування буксирами

18:15 11.12.2019   Украина

ДП «Морський торговельний порт (МТП) «Чорноморськ» затвердило нові ставки плати за послуги, що надаються буксирним флотом, який перебуває на його балансі. 

Про це повідомила прес-служба держстивідора, пишуть Порти України.

«З метою оптимізації роботи портового флоту і підвищення ефективності роботи буксирів портового флоту змінені ставки плати. З 6 грудня 2019 року при укладенні договорів з «ДП «МТП «Чорноморськ» просимо врахувати нові тарифи за роботу буксирів для надання послуг у швартових операціях», - ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненим прес-службою документом, базова ставка при швартуванні і відшвартуванні для суден закордонного і каботажного плавання становить $ 0,091 за кубометр/операцію, при перешвартовці та перевстановленні - $ 0,112 за кубометр/операцію.

Також встановлено ставки за користування портофлотом - у розмірі $342-995 за годину залежно від потужності буксира.

У нічний час, вихідні та святкові дні для ставок швартовного збору, плати за роботу буксирів при швартовних операціях і плати за користування самохідними плавзасобами встановлені підвищувальні коефіцієнти, які застосовуються в тій частині вартості послуги, яка відповідає фактичній тривалості послуги у позаурочний час.

«Буксирний флот ДП« МТП «Чорноморськ» надає послуги в обслуговуванні суден різного модуля (довжина, вантажопідйомність тощо). Має в своєму штаті буксири льодового класу. Буксирний флот порту - є найпотужнішим в акваторії. Досвідчений екіпаж буксирного флоту здатний виконувати роботу в погодних умовах будь-якої складності (відшвартовка, перешвартовка, швартування, буксирувальні операції), і виконувати роботи в акваторії порту і за його межами», - указала прес-служба держстивідора.

ДП «МТП «Чорноморськ» оперує причалами №№1, 2, 7, 8 (виведений з експлуатації), 9 (секції I-III виведені з експлуатації), 10, 21, 22, 26, 27, 28 морського порту «Чорноморськ».

На балансі держстивідора перебувають 9 буксирів потужністю двигуна від 599 к.с.



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