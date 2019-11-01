Російські прикордонники повідомили про затримання громадянина України під час перетину адміністративного кордону з Херсонською областю.

Про це пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

В інформації управління російської ФСБ на окупованому півострові йдеться, що житель Херсонської області «намагався перетнути кордон з підробленою міграційною картою».

«Чоловік спочатку плутався у свідченнях, проте пізніше розповів, що з метою продовження дозволеного терміну перебування на території Російської Федерації він придбав бланк міграційної карти в Московській області за чотири тисячі рублів», – ідеться в повідомленні.

Підтвердження даної інформації з інших незалежних джерел немає, ім'я та прізвище чоловіка не вказується.

1 листопада співробітники прикордонного управління російської ФСБ в анексованому Криму затримали при в'їзді на півострів громадянина України. Як стверджують у відомстві затриманий «намагався потрапити в Крим під іншим прізвищем». Після цього Прокуратура АРК зареєструвала кримінальне провадження за фактом затримання і позбавлення волі громадянина України.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контактів з окупантами».

Служба безпеки України не раз просила громадян відмовитися від поїздок до Росії, анексованого Криму і окупованих частин Донбасу.