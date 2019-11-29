Двоє фігурантів "бахчисарайської справи" потребують невідкладної меддопомоги - Денісова
|17:30 11.12.2019
|Крым
Фігуранти справи "Хізб ут-Тахрір" Зеврі Абсеітов та Рустем Абільтаров потребують невідкладної медичної допомоги.
Про це Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила у Telegram-каналі, пише Укрінформ.
"Кримським татарам Зеврі Абсеітову та Рустему Абільтарову, яких незаконно утримують «ФКУ ИК 1 УФСИН России по Ставропольскому краю» потрібна медична допомога", - написала вона.
Так, Зеврі Абсеітов має проблеми з зубами і нирками, а також гіпертонію ІІ ступеня, яка без постійного медичного контролю може спричинити інсульт. Рустем Абільтаров має хронічні захворювання – пієлонефрит і ревматоїдний артрит. Крім того, раніше він переніс мікроінфаркт міокарда.
"Не дивлячись на існуючі проблеми зі здоров'ям, в порушення міжнародних стандартів утримання осіб, засуджених до позбавлення волі, медичні працівники не надають належну допомогу нашим співгромадянам", - наголосила омбудсмен.
Денісова також повідомила, що в невідкладному порядку звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити термінових заходів з метою відновлення прав громадян України: "Сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати їм необхідну медичну допомогу".
Як зазначається, Зеврі Абсеітова та Рустема Абільтарова було засуджено "Северо-Кавказским окружным военным судом РФ" на 8,9 року колонії суворого режиму за нібито участь у забороненій на території РФ релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".
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