Фігуранти справи "Хізб ут-Тахрір" Зеврі Абсеітов та Рустем Абільтаров потребують невідкладної медичної допомоги.

Про це Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила у Telegram-каналі, пише Укрінформ.

"Кримським татарам Зеврі Абсеітову та Рустему Абільтарову, яких незаконно утримують «ФКУ ИК 1 УФСИН России по Ставропольскому краю» потрібна медична допомога", - написала вона.

Так, Зеврі Абсеітов має проблеми з зубами і нирками, а також гіпертонію ІІ ступеня, яка без постійного медичного контролю може спричинити інсульт. Рустем Абільтаров має хронічні захворювання – пієлонефрит і ревматоїдний артрит. Крім того, раніше він переніс мікроінфаркт міокарда.

"Не дивлячись на існуючі проблеми зі здоров'ям, в порушення міжнародних стандартів утримання осіб, засуджених до позбавлення волі, медичні працівники не надають належну допомогу нашим співгромадянам", - наголосила омбудсмен.

Денісова також повідомила, що в невідкладному порядку звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити термінових заходів з метою відновлення прав громадян України: "Сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати їм необхідну медичну допомогу".

Як зазначається, Зеврі Абсеітова та Рустема Абільтарова було засуджено "Северо-Кавказским окружным военным судом РФ" на 8,9 року колонії суворого режиму за нібито участь у забороненій на території РФ релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".