Проект намерена осуществить британская компания «Evolve Trading and Investment» в сотрудничестве с компанией SAVM-SABA Group LP, управляющей различными проектами.

Предполагается, что предприятие будет международным хабом, которые будет обслуживать как местные, так и иностранные нефтяные компании, пишет Business.Грузия.

Согласно планам, завод будет производить низкосернистый мазут, который с 1 января 2020 года станет единственным корабельным топливом во всем мире - все суда в мире, от небольших катеров до гигантских танкеров, обязаны будут использовать только его, и все остальные виды топлива будут запрещены.

«Для потребителей в Грузии, и что самое главное, во всем черноморском регионе, создание в стране предприятия по производству низкосернистого мазута будет четким посланием мировому сообществу о том, что Грузия не на словам, а на деле верна принципам Парижского соглашения о климатических изменениях».

Мы знаем, что в Грузии есть немало опытных кадров в области нефтепереработки, а географическое расположение страны в Черном море дает оптимальные возможности для внедрения современных технологий, которые с 2020 года будут использоваться во всем мире» - говорится в заявлении инвесторов.

В среднем предприятие сможет перерабатывать 30 000 баррелей нефти в сутки, но в случае наличия рыночного спроса этот показатель можно будет значительно увеличить.

Проект предусматривает создание сотен рабочих мест.