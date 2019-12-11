Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT заявил о готовности Анкары направить в Ливию турецких военных, если будет соответствующий запрос от ливийского Правительства национального согласия (ПНС).

Как пишет «Коммерсантъ», мысль об отправке войск Реджеп Тайип Эрдоган повторил и во вторник, 10 декабря, отвечая на вопросы студентов университета Билкент в Анкаре, сообщает ghall.com.

«Существует некая охранная компания „Вагнер“ из России, которая отправила в Ливию свои силы. Если Ливия сделает аналогичный запрос, обращенный к нам, особенно после подписания соглашения о военном сотрудничестве, мы можем отправить туда наших военных», — сказал президент Турции.

Отмечается, что о присутствии российской ЧВК в Ливии неоднократно заявляли США.

На повестке дня Конгресса США — введение новых санкций против России. Речь идет о ЧВК «Вагнер» и связанных с ней лицах.

Также сообщалось, что в Ливии собирают доказательства участия российских наемников в боевых действиях на территории страны.

В начале ноября The New York Times со ссылкой на источники в европейских службах безопасности писала, что за последние полтора месяца 200 наемников «связанной с Кремлем» ЧВК «Вагнер» прибыли в Ливию, где участвуют в вооруженном конфликте. Причем «российские снайперы» используют то же оружие, что и на Донбассе и в Сирии. По утверждению авторов материала, бойцы приехали в Ливию в рамках «широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке».

Ранее сообщалось, что Турция готова отправить армию в Ливию для борьбы с пророссийскими силами.