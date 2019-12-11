Путину обустраивают в оккупированному Крыму новую дачу / Карта
|16:45 11.12.2019
|Крым
На территории одной из госдач недалеко от Фороса, "перешедшей" в собственность российских властей после аннексии Крыма, возводят большую ледовую арену и татами для президента России Владимира Путина.
Как сообщает ghall.com, об этом написал «Проект».
По данным издания, на соседней госдаче, которую несколько раз посещал Дмитрий Медведев, обновили СПА-комплекс с бассейнами, контрастными купелями, паровыми банями и саунами.
«Проект» отмечает также, что самая охраняемая ФСБ дача.
На ее территории расположены особняки, гранитная набережная, парк с деревьями бонсайных и топиарных форм, три вертолетные площадки на скалах и одна в море на сваях. Здесь отдыхают высшие чины ФСБ и ФСО, пишет издание.
По данным «Проекта», крымский Росреестр по просьбе ФСБ перестал регистрировать права собственности на дома и землю в близлежащем поселке и теперь недвижимость нельзя ни продать, ни завещать, ни подарить, и суды не помогают.
Местные жители опасаются, что их выгонят из собственных домов.
Фото: Прект
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