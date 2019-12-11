На территории одной из госдач недалеко от Фороса, "перешедшей" в собственность российских властей после аннексии Крыма, возводят большую ледовую арену и татами для президента России Владимира Путина.

Как сообщает ghall.com, об этом написал «Проект».

По данным издания, на соседней госдаче, которую несколько раз посещал Дмитрий Медведев, обновили СПА-комплекс с бассейнами, контрастными купелями, паровыми банями и саунами.

«Проект» отмечает также, что самая охраняемая ФСБ дача.

На ее территории расположены особняки, гранитная набережная, парк с деревьями бонсайных и топиарных форм, три вертолетные площадки на скалах и одна в море на сваях. Здесь отдыхают высшие чины ФСБ и ФСО, пишет издание.

По данным «Проекта», крымский Росреестр по просьбе ФСБ перестал регистрировать права собственности на дома и землю в близлежащем поселке и теперь недвижимость нельзя ни продать, ни завещать, ни подарить, и суды не помогают.

Местные жители опасаются, что их выгонят из собственных домов.

Фото: Прект