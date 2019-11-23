З часу окупації Криму з 2014 року РФ систематично порушує права людини на півострові. Кількість людей, які виїхали з півострова на материкову Україну, збільшується, і на сьогоднішній день становить 42 895 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Прокуратури АРК, пише Центр журналістських розслідувань.

Окупаційні суди прийняли 2400 незаконних рішень про видворення, а до більш ніж 9500 осіб незаконно застосовано адміністративне стягнення за порушення міграційних правил, а 450 осіб переміщено з півострова до Російської Федерації для відбуття покарання.

«Одним із пріоритетних напрямів роботи прокуратури АР Крим є кримінально-правове переслідування винних у порушенні прав людини на окупованій території півострова. Оскільки вказані порушення відбуваються під час військового конфлікту, такі дії прокуратура автономії кваліфікує як порушення законів та звичаїв війни, а саме за статтею 438 Кримінального кодексу України. Без фактичного доступу до території потерпілих та свідків, прокуратура автономії розробляє рекомендації щодо основних стандартів розслідування окремих складів воєнних злочинів з урахуванням міжнародного гуманітарного», – наголосив прокурор автономії Ігор Поночовний.

Встановлено понад 80 фактів порушення інших прав та свобод осіб на тимчасово окупованій території півострова, зокрема переслідування активістів, журналістів з політичних, релігійних та інших дискримінаційних мотивів, заборона мирних зібрань тощо.

Яскравим прикладом масових переслідувань є так звана «справа Хізб ут-Тахрір» – за начебто екстремістську діяльність. Жертвами переслідувань стали понад 60 цивільних осіб, насамперед кримських татар. Окупаційними судами 2019 року так званій «Ялтинській групі» учасникам Хізб ут-Тахрір винесено вироки про позбавлення волі сукупно на 76 років, «Першій Сімферопольській групі» – 68 років.

Прокуратура встановила випадки катувань і нелюдського поводження з боку окупантів стосовно цивільного населення, яке не підтримувало окупаційну політику. У поточному році, прокуратура АР Крим разом із правоохоронними органами автономії здобули докази причетності двох «самооборонівців», та одного офіцера Збройних Сил Російської Федерації, до викрадення у 2014 році Решата Аметова, якого пізніше знайдено мертвим. Зазначеним особам повідомлено про підозру та оголошено в розшук.

Повідомлено про підозру 4 суддям «судів Республіки Крим», які незаконно засудили журналіста Миколу Семену, громадських активістів, заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

Протягом 2015-2019 років окупаційна влада, нехтуючи рядом своїх міжнародних зобов’язань, провела 10 призовних кампаній. На строкову військову службу до збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації призвано близько 19 тисяч цивільного населення півострова для участі в міжнародних збройних конфліктах в інтересах РФ. Прокуратура автономії повідомила про підозру «військовому комісару міста Ялти» в порушенні законів та звичаїв війни, що полягає в примушенні осіб служити в ЗС РФ.