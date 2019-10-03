Біля острова Крит стався потужний землетрус
|16:15 11.12.2019
|Греция
Біля грецького острова Крит стався землетрус магнітудою 5,3.
Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на Афінський інститут геодинаміки, пише Укрінформ.
“Потужний землетрус у морі стався біля грецького південного острова Крит. Нині немає інформації про постраждалих або завданої шкоди”, - йдеться у повідомленні.
За даними інституту, потужність землетрусу, який стався о 23.59 у вівторок, становила 5,3 бала.
Епіцентр зафіксований на глибині 27,1 км за 75 км від міста Агіос Ніколаос.
Раніше повідомлялося, що 27 листопада біля Криту був зафіксований землетрус з магнітудою 6,1.
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