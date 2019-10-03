Біля грецького острова Крит стався землетрус магнітудою 5,3.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на Афінський інститут геодинаміки, пише Укрінформ.

“Потужний землетрус у морі стався біля грецького південного острова Крит. Нині немає інформації про постраждалих або завданої шкоди”, - йдеться у повідомленні.

За даними інституту, потужність землетрусу, який стався о 23.59 у вівторок, становила 5,3 бала.

Епіцентр зафіксований на глибині 27,1 км за 75 км від міста Агіос Ніколаос.

Раніше повідомлялося, що 27 листопада біля Криту був зафіксований землетрус з магнітудою 6,1.