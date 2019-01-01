Пять самолетов сели на запасных аэродромах из-за тумана в Крыму

10:00 11.12.2019   Симферополь

Прибытие и вылет девяти самолетов задерживается в среду в аэропорту Симферополя из-за тумана.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту Симферополь из-за тумана задерживается прибытие и вылет девяти воздушных судов. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, командиры пяти воздушных судов, летевших в Крым, из-за опустившегося во вторник вечером тумана приняли решение направиться на запасные аэродромы - в Сочи и Анапу. Еще один рейс был отменен.

Улучшение погодных условий в крымском аэропорту ожидают после полудня.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в оккупированный Крым с 2014 года.



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