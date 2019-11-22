Южный военный округ готов принять на вооружение новейшую систему ПВО С-500 "Прометей" и в кратчайшие сроки обучить обращению с ней военнослужащих.

Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс" командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО Николай Гостев.

"Каждый округ хочет, чтобы на его вооружение первым поступало самое новое вооружение, но я думаю, что это действительно может быть так в отношении нашего округа. Что касается поступления на вооружение комплекса С-500 "Прометей" мы готовы в кратчайшие сроки освоить новейший комплекс, если будет принято такое решение, и он будет направлен именно в наш округ", - сказал Гостев.

Он отметил, что в настоящее время на южных рубежах, включая Крым, развернута достаточно мощная система ПВО, способная отразить удары воздушного противника со всех направлений во всех диапазонах высоких скоростей.