В Украине начались испытания БТР-4Е с системой «прозрачной» брони / Фото

15:00 11.12.2019   Украина

Вооруженные силы Украины начали испытания “прозрачной брони”. Образец системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) установлен на бронетранспортере БТР-4Е. 

Об этом сообщил руководитель украинской частной компании Limpid Armor Inc., разработавшей систему, Михаил Гречихин, сообщает “АрміяInform”. 

На Яворовском полигоне во Львовской области Украины начались испытания образца системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой “прозрачной” брони на бронетранспортере БТР-4Е. 

Данная система представляет собой восемь камер с ночными каналами, установленными по периметру бронетранспортера, сервер, мониторы и нашлемные гарнитуры на основе коммерческих “умных очков” Microsoft HoloLens. Изображение с камер передается на мониторы и очки, позволяя экипажу “видеть” обстановку вокруг машины со всех сторон, как если бы корпус БТР отсутствовал. Фирма внедрила концепцию так называемой прозрачной брони. Она позволяет экипажу получать доступ к улучшенной ситуационной осведомленности. В зависимости от поворота головы (шлем), военные видят нужный им участок местности. Время обновления информации до 2 миллисекунд. 

Компания внедрила и функцию распознавания 14 типовых целей, чего очень не хватало. И еще из самого главного: систему можно применить в ночных условиях, – сообщили в научном центре Сухопутных войск ВСУ. 

В компании-разработчике заявили, что система LPMK может устанавливаться на любых типах бронетехники. Испытания БТР-4Е с системой LPMK планируется завершить к концу 2020 года. Блог bmpd со своей стороны отмечает, что аналогичные системы так называемой “прозрачной” брони уже некоторое время разрабатываются в различных странах, однако ни одна система не была доведена до серийного статуса.

Фото АрмияИнформ



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