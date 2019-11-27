Пять учебных пусков ракет провели в нынешнем году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ.

Об этом сообщил заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Сергей Сивер, пишет Интерфакс.



"В 2019 году проведено пять пусков стратегических ракет, которые подтвердили высокую надёжность ракетных комплексов", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".



В ноябре командующий РВСН РФ генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что основой группировки РВСН стал ракетный комплекс "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах.



В июне департамент информации Минобороны РФ сообщил, что РВСН в этом году получат в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет.



19 ноября заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что в 2021 году будет завершена работа над инфраструктурой для развертывания новых стратегических ракет, в том числе, новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".



"Продолжаются мероприятия по созданию инфраструктуры РВСН для размещения ракетных комплексов "Ярс", "Сармат", "Авангард" с плановыми сроками завершения 2019 - 2021 годы", - цитировал Иванова департамент информации Минобороны РФ.



"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.



"Авангард" - стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В Минобороны РФ ранее сообщили, что полк с комплексом "Авангард" заступит на боевое дежурство в дивизии РВСН под Оренбургом в декабре этого года.



"Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Перевооружение на данный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии. Сообщалось, что ракета "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.