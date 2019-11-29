Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» выполнил ракетную стрельбу комплексом «Калибр» по береговой цели.

Об этом сообщила пресс-служба флота, пишет Крыминформ.

«В ходе отработки поставленной задачи экипаж фрегата «Адмирал Эссен» нанёс ракетный удар по береговой цели. Ракета успешно поразила мишенную позицию на береговом полигоне, пролетев по сложной траектории расстояние порядка 140 морских миль (более 250 километров)», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности, морская акватория в которой проводился ракетный пуск, была закрыта для судоходства. Задачи по закрытию района выполняли 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты и вертолёты морской авиации и противовоздушной обороны флота.

Контроль за проведением стрельб осуществлялся при помощи беспилотных летательных аппаратов, который зафиксировали успешное попадание ракеты в цель. «Данная стрельба в акватории Черного моря является второй ракетной стрельбой высокоточным комплексом «Калибр», выполненной в рамках плановой боевой подготовки экипажами новых фрегатов ЧФ», - добавили в пресс-службе.

Первая стрельба ракетами «Калибр» выполнена экипажем фрегата «Адмирал Григорович» в августе прошлого года. Тогда моряки успешно поразили морскую цель – имитатор корабля условного противника.