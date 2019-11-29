Фрегат ЧФ нанес ракетный удар по крымскому побережью / Видео

14:30 11.12.2019   Крым

Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» выполнил ракетную стрельбу комплексом «Калибр» по береговой цели. 

Об этом сообщила пресс-служба флота, пишет Крыминформ.

«В ходе отработки поставленной задачи экипаж фрегата «Адмирал Эссен» нанёс ракетный удар по береговой цели. Ракета успешно поразила мишенную позицию на береговом полигоне, пролетев по сложной траектории расстояние порядка 140 морских миль (более 250 километров)», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности, морская акватория в которой проводился ракетный пуск, была закрыта для судоходства. Задачи по закрытию района выполняли 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты и вертолёты морской авиации и противовоздушной обороны флота.

Контроль за проведением стрельб осуществлялся при помощи беспилотных летательных аппаратов, который зафиксировали успешное попадание ракеты в цель. «Данная стрельба в акватории Черного моря является второй ракетной стрельбой высокоточным комплексом «Калибр», выполненной в рамках плановой боевой подготовки экипажами новых фрегатов ЧФ», - добавили в пресс-службе.

Первая стрельба ракетами «Калибр» выполнена экипажем фрегата «Адмирал Григорович» в августе прошлого года. Тогда моряки успешно поразили морскую цель – имитатор корабля условного противника.



Ще на цю тему:

13:45 11.12.2019
В Севастополе воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища стали юнармейцами
12:15 10.12.2019
Фрегат ЧФ РФ «Адмирал Эссен» отработал применение «Калибров» против морских целей
12:01 10.12.2019
Минобороны РФ завершило реконструкцию подземного хранилища топлива под оккупированным Севастополем
09:30 10.12.2019
Окупанти розгорнуть в Криму полк ВДВ
22:09 09.12.2019
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про мілітаризацію Криму - текст документа
18:30 09.12.2019
Экипаж спасательного судна ЧФ отрабатывает спасение экипажа подводной лодки
15:00 09.12.2019
Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд
13:45 09.12.2019
Оккупанты заявляют, что не планируют размещать в Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3
12:30 09.12.2019
Ракетчики Черноморского флота отрабатывают уничтожение морских целей ракетами
11:45 09.12.2019
Новобранцы армейского корпуса Черноморского флота проводят учения на крымских полигонах
10:00 09.12.2019
Подлодка "Ростов-на-Дону" проходит ремонт перед отправкой в Средиземное море
16:59 07.12.2019
Росія знову вивела в похід вітрильники з кримськими курсантами - Бабін
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:30 11.12.2019
Прокуратура Болгарии: В день резонансного отравления Гебрева у его офиса были ГРУшники
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
Всі новини країни
Греция Греция
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:15 11.12.2019
В Грузии построят завод для производства корабельного топлива
12:15 11.12.2019
Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение о строительстве дороги к РФ
08:45 11.12.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии отрабатывают скоростную стрельбу из танков
21:00 09.12.2019
Власти Грузии выступили против открытия Центра русского языка в Тбилиси
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
16:45 10.12.2019
Молдова готує підписання контракту з "Газпромом" після узгодження поставок в обхід України
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 11.12.2019
ЮВО: Армейская авиация отработала уход от средств ПВО условного противника
15:45 11.12.2019
ЮВО готов принять на вооружение новейшую систему ПВО С-500
15:15 11.12.2019
В ракетные войска России поступают новые образцы вооружения и военной техники
14:45 11.12.2019
Ракетные войска России за год осуществили пять учебных пусков стратегических ракет
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
17:00 11.12.2019
Президент Турции заявил о присутствии российской ЧВК «Вагнер» в Ливии
10:15 11.12.2019
Турция готова отправить армию в Ливию для борьбы с пророссийскими силами
18:45 10.12.2019
Ердоган розкритикував Нобелівську академію: нагороджує за порушення прав людини
10:45 10.12.2019
Співпраця Туреччини з РФ і США не призвела до належних результатів, - Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
19:00 11.12.2019
Кримській ексдепутатці заочно дали 14 років за держзраду
18:15 11.12.2019
Держстивідор «Чорноморськ» змінив ставки плати за користування буксирами
18:00 11.12.2019
Російські прикордонники заявили про затримання громадянина України в окупованому Криму
17:45 11.12.2019
Позов захисту фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» проти СІЗО Сімферополя розглянуть 25 грудня – адвокат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд