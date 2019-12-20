Оккупанты ввелаипропускной режим на автостанции Симферополя / Фото
|14:15 11.12.2019
|Симферополь
Оккупационная власть Симферополя ввела на автостанции «Курортная» пропускной режим.
Пропускной режим введен «в целях безопасности», пишет flot2017.
«В рамках реализации требований транспортной безопасности с 10 декабря на автостанции «Курортная» вводится пропускной режим. Допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов на отправляющиеся рейсы», — говорится в сообщении пресс-службы так называемого министерства транспорта Крыма.
«Чиновники» просят пассажиров заранее приобретать билеты в кассах, чтобы бы хватило времени пройти через все заборы и пропускной пункт.
Напомним, после аннексии Крыма автостанции всех крупных городов были обнесены заборами.
Фото: flot2017
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