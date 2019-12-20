Оккупационная власть Симферополя ввела на автостанции «Курортная» пропускной режим.

Пропускной режим введен «в целях безопасности», пишет flot2017.

«В рамках реализации требований транспортной безопасности с 10 декабря на автостанции «Курортная» вводится пропускной режим. Допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов на отправляющиеся рейсы», — говорится в сообщении пресс-службы так называемого министерства транспорта Крыма.

«Чиновники» просят пассажиров заранее приобретать билеты в кассах, чтобы бы хватило времени пройти через все заборы и пропускной пункт.

Напомним, после аннексии Крыма автостанции всех крупных городов были обнесены заборами.

Фото: flot2017