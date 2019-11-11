Представники Європейського Союзу і України напередодні в Брюсселі обговорили наслідки незаконної анексії Криму і Севастополя, а також санкційну політику щодо цього.

Про це повідомили у Європейській службі зовнішніх справ, передає УНН.

"ЄС і Україна надали оновлену інформацію про свою відповідну політику щодо Криму і Севастополя, включаючи обмежувальні заходи. Обговорювалися також питання безпеки і ситуація з правами людини на півострові", - йдеться в повідомленні.

Учасники, вказано, також обговорили питання співпраці на міжнародних форумах і питання міжнародного права.

"ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією. Він як і раніше прихильний повної реалізації своєї політики невизнання", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, це була сьома така зустріч.

Нагадаємо, ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.

Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.