Євросоюз і Україна обговорили санкції щодо Криму
|14:00 11.12.2019
|Крым
Представники Європейського Союзу і України напередодні в Брюсселі обговорили наслідки незаконної анексії Криму і Севастополя, а також санкційну політику щодо цього.
Про це повідомили у Європейській службі зовнішніх справ, передає УНН.
"ЄС і Україна надали оновлену інформацію про свою відповідну політику щодо Криму і Севастополя, включаючи обмежувальні заходи. Обговорювалися також питання безпеки і ситуація з правами людини на півострові", - йдеться в повідомленні.
Учасники, вказано, також обговорили питання співпраці на міжнародних форумах і питання міжнародного права.
"ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією. Він як і раніше прихильний повної реалізації своєї політики невизнання", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, це була сьома така зустріч.
Нагадаємо, ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.
Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.
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